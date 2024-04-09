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Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо броні від мобілізації

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Для забезпечення військових, які захищають Україну, необхідні працюючі економіка й інфраструктура. Одним з питань в цьому напрямку є справедливе й раціональне бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

Як відзначив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну. 

Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу. 

"Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі", - додав він. 

Прем'єр відзначив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання. У тому ж числі було доручено визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль. 

Бронювання від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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Денис ШмигальВійна в Україні