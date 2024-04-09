Шмыгаль анонсировал "справедливое" постановление по брони от мобилизации

Как отметил Шмыгаль, сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, которые усиливают нашу страну.

Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", - добавил он.

Премьер отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.