Що означатиме кінець транзиту російського газу для українців: заява голови Міненерго

Припинення транзиту російського газу з 1 січня 2025 року не вплине на газопостачання для громадян. Україна добре підготувалася.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна а з посиланням на телемарафон.

"Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця", - сказав він.

За його словами, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені Оператором газотранспортної системи України.

"Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу", - додав Галущенко.

Крім того, Оператор газотранспортної системи України, готуючись до роботи в нових умовах, домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Зокрема, у 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності, збільшені на південному напрямі – це "Вертикальний коридор", а також отримала гарантовані потужності з Польщі.

Нагадаємо, п’ятирічний контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчився 1 січня 2025 року.

Україна перекрила газовий вентиль 1 січня о 07:00, позбавивши Москву приблизно 5-7 млрд доларів доходів на рік.

Детальніше про кінець присутності російського газу в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Кран перекрито. Україна зупинила транзит російського газу в ЄС і Молдову".