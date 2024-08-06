У трьох прифронтових областях України жителям видаватимуть газ у балонах як гумдопомогу

Як зазначив Шмигаль, за результатами виїзних засідань у прифронтові громади було зібрано значний обсяг проблематики. Зокрема планується зробити два важливих кроки для поліпшення ситуації.

"Перший - забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу", - поінформував він

Шмигаль додав, що місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам. Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених.

Другим кроком він назвав розширення переліку пріоритетних видатків в усіх регіонах, які держава фінансує в першу чергу. Відповідні рішення ухвалюються.

"Це фінансування будівництва укриттів, енергетичних програм "Фонду декарбонізації", а також буде підвищено пріоритетність фінансування державним казначейством проєкту зубопротезування для наших захисників", - пояснив український прем'єр,

За його словами, такі зміни дадуть змогу швидше отримувати кошти та без затримок фінансувати необхідні роботи та послуги.

Також Шмигаль повідомив, що регіональні засідання уряду тривають, щоб краще розуміти потреби на місцях.