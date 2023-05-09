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Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 17:39
Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, до першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.

"Друга група - це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - написав Шмигаль.

Він також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Нагадаємо, взимку ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.

Після цього було звільнено заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.

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Міністерство оборони України Денис Шмигаль
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