Шмигаль анонсував чергові зміни у правилах оборонних закупівель
Кабмін продовжує змінювати систему та правила оборонних закупівель в Україні. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, до першої групи буде відноситись зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформацію про ці закупівлі залишать закритою.
"Друга група - це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - написав Шмигаль.
Він також зауважив, що в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.
Нагадаємо, взимку ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує харчі для ЗСУ за завищеними цінами.
Після цього було звільнено заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.
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