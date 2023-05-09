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Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 17:39
Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабмин продолжает изменять систему и правила оборонных закупок в Украине. На время военного положения они будут разделены на две группы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, к первой группе будут относиться оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информацию об этих закупках оставят закрытой.

"Вторая группа - это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.

Напомним, зимой СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

После этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий.

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Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль
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