Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок

Кабмин продолжает изменять систему и правила оборонных закупок в Украине. На время военного положения они будут разделены на две группы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, к первой группе будут относиться оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информацию об этих закупках оставят закрытой.

"Вторая группа - это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.