Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок
Кабмин продолжает изменять систему и правила оборонных закупок в Украине. На время военного положения они будут разделены на две группы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, к первой группе будут относиться оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информацию об этих закупках оставят закрытой.
"Вторая группа - это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", - написал Шмыгаль.
Он также отметил, что в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.
Напомним, зимой СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.
После этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий.
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