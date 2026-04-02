Шмигаль анонсував будівництво в Україні нової генерації на 1,3 ГВт: всі подробиці

Шмигаль наголосив, що завдання Міненерго - не лише відремонтувати пошкоджене, а збудувати "більш захищену, більш гнучку, більш ринкову і більш інтегровану з ЄС" архітектуру енергосистеми. Він додав, що очікує, що бізнес стане важливою частиною цього процесу.

"Уряд вчора оновив правила конкурсу на будівництво нової генерації й незабаром буде оголошено конкурс. Очікуємо, що це додасть до енергосистеми близько 1,3 ГВт", - сказано в заяві міністра.

Підготовка до наступної зими стартувала

Зеленський наголосив, що вже почалась підготовка України до наступної зими - поступово відновлюється те, що було зруйноване російськими ударами.

"По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен об'єкт, який має значення, повинен бути захищений", - підкреслив глава держави.

Він додав, що для регіонів та великих міст є "чіткі завдання" по альтернативній генерації та відновленню об'єктів. Зеленський зазначив, що Кабмін також забезпечив додання в енергосистеми когенераційних установок.

У Києві - лише половина потужностей

Київський голова Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю Reuters, що столиця зараз має лише половину необхідних потужностей і потребує 1700 мВт електроенергії на день.

За його словами, зимова енергетична криза стала найскладнішою для Києва з початку повномасштабної війни.