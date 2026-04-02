Шмигаль анонсував будівництво в Україні нової генерації на 1,3 ГВт: всі подробиці

В Україні оголосять конкурс на будівництво нової генерації, яка додасть до енергосистеми країни близько 1,3 ГВт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля, допис президента Володимира Зеленського та Reuters.
Шмигаль наголосив, що завдання Міненерго - не лише відремонтувати пошкоджене, а збудувати "більш захищену, більш гнучку, більш ринкову і більш інтегровану з ЄС" архітектуру енергосистеми. Він додав, що очікує, що бізнес стане важливою частиною цього процесу.
"Уряд вчора оновив правила конкурсу на будівництво нової генерації й незабаром буде оголошено конкурс. Очікуємо, що це додасть до енергосистеми близько 1,3 ГВт", - сказано в заяві міністра.
Зеленський наголосив, що вже почалась підготовка України до наступної зими - поступово відновлюється те, що було зруйноване російськими ударами.
"По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен об'єкт, який має значення, повинен бути захищений", - підкреслив глава держави.
Він додав, що для регіонів та великих міст є "чіткі завдання" по альтернативній генерації та відновленню об'єктів. Зеленський зазначив, що Кабмін також забезпечив додання в енергосистеми когенераційних установок.
Київський голова Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю Reuters, що столиця зараз має лише половину необхідних потужностей і потребує 1700 мВт електроенергії на день.
За його словами, зимова енергетична криза стала найскладнішою для Києва з початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. За його словами, на це впливає сезонне зростання рівня споживання.
Зазначимо, зараз генерація електроенергії в Україні не може покрити все споживання, тому в областях запроваджують обмеження споживання.
Ба більше, навесні енергоблоки атомних електростанцій виводять у плановий ремонт, що суттєво впливає на ситуацію з генерацією, оскільки саме АЕС зараз є основним джерелом електроенергії в Україні.