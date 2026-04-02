Шмыгаль анонсировал строительство в Украине новой генерации на 1,3 ГВт: все подробности

Шмыгаль отметил, что задача Минэнерго - не только отремонтировать поврежденное, а построить "более защищенную, более гибкую, более рыночную и более интегрированную с ЕС" архитектуру энергосистемы. Он добавил, что ожидает, что бизнес станет важной частью этого процесса.

"Правительство вчера обновило правила конкурса на строительство новой генерации и вскоре будет объявлен конкурс. Ожидаем, что это добавит в энергосистему около 1,3 ГВт", - сказано в заявлении министра.

Подготовка к следующей зиме стартовала

Зеленский отметил, что уже началась подготовка Украины к следующей зиме - постепенно восстанавливается то, что было разрушено российскими ударами.

"По всей стране утверждены планы устойчивости для каждого региона. Продолжается и ремонт дорог после зимы. Важно на уровне общин, на уровне власти в областях не терять времени. Каждый объект, который имеет значение, должен быть защищен", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что для регионов и крупных городов есть "четкие задачи" по альтернативной генерации и восстановлению объектов. Зеленский отметил, что Кабмин также обеспечил добавление в энергосистемы когенерационных установок.

В Киеве - только половина мощностей

Киевский голова Виталий Кличко сообщил в интервью Reuters, что столица сейчас имеет лишь половину необходимых мощностей и нуждается в 1700 мВт электроэнергии в день.

По его словам, зимний энергетический кризис стал самым сложным для Киева с начала полномасштабной войны.