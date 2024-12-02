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Шмигаль анонсував аудит "тисячі Зеленського": кому доведеться повернути гроші

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Глава уряду припустив, що українців за кордоном, які оформлятимуть тисячу гривень, може бути "мінімальна кількість".

"Але ми проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що отримати тисячу гривень від держави можуть лише українці, які перебувають на території України.

Спочатку громадяни підтверджують, що вони знаходяться на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.

 

"Тисяча Зеленського"

Нагадаємо, що в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського українці можуть отримати допомогу від держави у розмірі тисячі гривень.

Отримати гроші можна як за допомогою програми "Дія", так і через "Укрпошту". Можливість отримати гроші офлайн передбачили для тих, хто не має смартфонів.

Станом на 16:00 2 грудня заявки подали вже 3 млн українців.

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