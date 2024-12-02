Шмигаль анонсував аудит "тисячі Зеленського": кому доведеться повернути гроші

Глава уряду припустив, що українців за кордоном, які оформлятимуть тисячу гривень, може бути "мінімальна кількість".

"Але ми проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази, повертатимуть гроші. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що отримати тисячу гривень від держави можуть лише українці, які перебувають на території України.

Спочатку громадяни підтверджують, що вони знаходяться на території України, декларативним способом, а потім це перевіряється по реєстрах, геолокації та за допомогою інших програмних способів.