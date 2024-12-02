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Шмыгаль анонсировал аудит "тысячи Зеленского": кому придется вернуть деньги

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, которые находятся за границей. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Глава правительства предположил, что украинцев за границей, которые будут оформлять тысячу гривен, может быть “минимальное количество”. 

"Но мы проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что получить тысячу гривен от государства могут только те украинцы, которые находятся на территории Украины. 

Сначала граждане подтверждают, что они находятся на территории Украины, декларативным способом, а потом это проверяется по реестрам, геолокации и при помощи других программных способов.

 

"Тысяча Зеленского"

Напомним, в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского украинцы могут получить помощь от государства в размере тысячи гривен.

Получить деньги можно как при помощи приложения "Дія", так и через "Укрпочту". Возможность получить деньги офлайн предусмотрели для тех, у кого нет смартфонов.

По состоянию на 16:00 2 декабря заявки подали уже 3 млн украинцев.

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