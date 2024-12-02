Шмыгаль анонсировал аудит "тысячи Зеленского": кому придется вернуть деньги

Глава правительства предположил, что украинцев за границей, которые будут оформлять тысячу гривен, может быть “минимальное количество”.

"Но мы проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что получить тысячу гривен от государства могут только те украинцы, которые находятся на территории Украины.

Сначала граждане подтверждают, что они находятся на территории Украины, декларативным способом, а потом это проверяется по реестрам, геолокации и при помощи других программных способов.