Зимова єПідтримка: заявку на виплати подали вже 3 млн українців

2 грудня, станом на 16:00, три мільйони українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка". З них, 700 тисяч заявок подано на дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Дії".

Три мільйони українців подали заявку на отримання виплат у межах програми "Зимова єПідтримка". Наразі заявку можна подати лише через застосунок "Дія". Проте вже 4 грудня допомогу можна буде отримати через Укрпошту.

За статистикою, 65% українців, які подали заявки на отримання виплат - жінки. Середній вік жінок та чоловіків - від 30 до 40 років.

Державну допомогу в розмірі 1000 гривень нададуть усім громадянам України. Окрім тих, хто наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Заявку на отримання виплати через "Дію" можна подати протягом трьох місяців - до 28 лютого. Після схвалення заявки, кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку" протягом 10 робочих днів.

На що можна витратити кошти

Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" можна витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх, транспортних чи страхових послуг. А також, за ці кошти можна придбати ліки, книги або оплатити послуги мобільного зв’язку.

До того ж, цю 1000 гривень можна задонатити на Збройні сили України. Кошти можна перерахувати на Армію дронів через UNITED24 в Дії чи на інші благодійні фонди.