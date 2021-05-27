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Шмыгаль анонсировал продажу семи крупных госпредприятий

Автор: Александр Белоус

В рамках большой приватизации в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий. Продажа пройдет на электронных аукционах.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции UkraineInvest Talks: Dnipro, которая транслировалась в Youtube.

"Большая приватизация. В этом году был принят закон, это одна из важных реформ. Фонд госимущества работает, малая приватизация полностью шла и продолжается в этом году. Большая приватизация - семь объектов, это облэнерго, это завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (Объединенная горно-химическая компания), они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что приватизация будет проходить "через электронные аукционы в интернете".

В качестве позитивного примера приватизации он назвал продажи в прошлом году киевской гостиницы "Днепр" за 1 млрд гривен.

Напомним, конкурсная комиссия утвердила стартовую цену продажи АО "Объединенная горно-химическая компания"(ОГХК) в размере 3,7 млрд гривен. ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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