Глава ФГИ назвал сроки приватизации "Центрэнерго"

Фото: Центрэнерго (РБК-Украина)

Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в конце 2021 года. Документы уже поданы в Кабинет министров.

Об этом глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сказал в интервью Радио НВ.

"Центрэнерго" - это план конца 2021 года. Верховная рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации, - ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - сказал Сенниченко.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины "Центрэнерго" будет готовиться к приватизации.

Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.