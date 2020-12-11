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Глава ФГИ назвал сроки приватизации "Центрэнерго"

Киев, Пятница 11 декабря 2020 13:49
Глава ФГИ назвал сроки приватизации "Центрэнерго"
Фото: Центрэнерго (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в конце 2021 года. Документы уже поданы в Кабинет министров.

Об этом глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сказал в интервью Радио НВ.

"Центрэнерго" - это план конца 2021 года. Верховная рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации, - ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - сказал Сенниченко.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины "Центрэнерго" будет готовиться к приватизации.

Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины Экономика ЦентрэнергоФГИприватизация

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