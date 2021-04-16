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Стартовую цену первого объекта большой приватизации определили в 3,7 млрд гривен

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 15:57
Стартовую цену первого объекта большой приватизации определили в 3,7 млрд гривен Фото: ОГХК продадут за 3,7 млрд гривен (umcc-titanium.com)
Автор: Александр Белоус

Конкурсная комиссия утвердил стартовую цену продажи АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 3,7 млрд гривен. ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации.

Об этом написал глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, цена определена и предложена советником по приватизации ОГХК.

"Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия", - сообщил Сенниченко.

Аукционная комиссия определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение КМУ, добавил он.

ОГХК - один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Компания образовалась в 2014 году путем объединения мощностей Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области и Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию "Центрэнерго" в конце 2021 года. Документы уже поданы в Кабинет министров.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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