Шмигаль про 50 млрд євро для України: попередньо всі країни ЄС погодили підтримку програми

Україна розраховує на затвердження Європейським союзом 1 лютого нової програми підтримки нашої держави Ukraine Facility на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 26 січня.

"Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - сказав чиновник

Також Шмигаль висловився, що Київ розраховує на те, що Євросоюз цьогоріч зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні минулого року.

"Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро", - зазначив прем'єр.

Глава Кабінету міністрів додав, що крім цього, 11,8 млрд доларів бюджетної підтримки ц 2024 році планує надати Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена.

"Покладаємося на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом", - сказав Шмигаль.

Пакет для України на 50 млрд євро

Нагадаємо, у грудні минулого року на саміті лідерів Європейського союзу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Тепер усі 27 національних лідерів ЄС знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Раніше, 25 січня, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зніме вето з надання Україні допомоги на 50 млрд євро. У ЄС уже отримали "позитивний сигнал" із цього питання від голови МЗС Угорщини.

Додамо, вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Братислава не чинитиме жодних перешкод в схваленні 50 млрд євро з боку ЄС Україні.

Детальніше про те, як Євросоюз домовляється щодо України, та чи позбавлять Орбана права вето, читайте у матеріалі РБК-Україна.