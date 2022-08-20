UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шлют СМС и предлагают зарплату: в Мариуполе началась открытая мобилизация

Фото: в Мариуполе началась открытая мобилизация (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Мариуполе началась открытая мобилизация в так называемые вооруженные силы "ДНР". Жителям города присылают СМС и предлагают зарплату в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram Мариупольского городского совета.

Согласно полученным СМС-сообщениям, оккупанты пытаются завлечь мариупольцев в свои "вооруженные силы" за 200-300 тысяч рублей в месяц.

По данным Мариупольского горсовета, такие сообщения свидетельствуют, что россиянам оперативно необходимо новое пушечное мясо в связи с огромными потерями на фронте. Городские власти призвали мариупольцев беречь свою жизнь и уезжать из города.

Ранее стало известно, что украинцев возвращают из России в Мариуполь. Это первый факт обратной депортации.

Между тем в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправляют воевать против Украины.

Также мы писали, что оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольМобилизация в России