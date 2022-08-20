Шлють СМС і пропонують зарплату: у Маріуполі почалася відкрита мобілізація

У Маріуполі почалася відкрита мобілізація в так звані збройні сили "ДНР". Жителям міста надсилають СМС і пропонують зарплату в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram Маріупольської міської ради.

За даними Маріупольської міськради, такі повідомлення свідчать, що росіянам оперативно необхідне нове гарматне м'ясо у зв'язку з величезними втратами на фронті. Міська влада закликала маріупольців берегти своє життя і виїжджати з міста.

Згідно з отриманими СМС-повідомленнями, окупанти намагаються заманити маріупольців у свої "збройні сили" за 200-300 тисяч рублів на місяць.

Раніше стало відомо, що українців повертають з Росії до Маріуполя. Це перший факт зворотної депортації.

Тим часом у Маріуполі триває прихована мобілізація. Чоловіків намагаються заманити нібито на роботу, а потім відправляють воювати проти України.

Також ми писали, що окупанти в Маріуполі намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на металобрухт і вже почали вирізати обладнання.

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