В Мариуполе оккупанты придумали новый способ, как забрать мужчин на войну
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправить на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.
Оккупанты рассылают жителям сообщения и предлагают работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям предлагаются устроиться якобы водителями и машинистами.
На "работу" отправляют в оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Горсовет уверяет, что таким образом мужчин пытаются мобилизовать.
"Россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.
В городском совете призывают не вестись на предложения оккупантов и эвакуироваться в более безопасные регионы.
Фото: оккупанты рассылают жителям Мариуполя смс с предложениями "работы" (t.me/mariupolrada)
Напомним, ранее жители Мариуполя начали получать от россиян СМС-сообщения о мобилизации.
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