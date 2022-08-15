В Мариуполе оккупанты придумали новый способ, как забрать мужчин на войну

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправить на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.

Оккупанты рассылают жителям сообщения и предлагают работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям предлагаются устроиться якобы водителями и машинистами.

На "работу" отправляют в оккупированные Донецк, Горловку и Макеевку. Горсовет уверяет, что таким образом мужчин пытаются мобилизовать.

"Россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", - говорится в сообщении.

В городском совете призывают не вестись на предложения оккупантов и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Фото: оккупанты рассылают жителям Мариуполя смс с предложениями "работы" (t.me/mariupolrada)