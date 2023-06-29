Шлюб - не завжди підстава для отримання громадянства України: Рада змінила закон про імміграцію

Згідно з документом (урядовий проект № 6516), факт перебування особи у шлюбі з громадянином України не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію за таких обставин:

один з подружжя прийняв матеріальну компенсацію в обмін на вираження згоди на укладення шлюбу, якщо це не є обов’язковим при укладенні шлюбу за межами України відповідно до права іноземної держави;

подружжя не проживає спільно або не веде спільного домашнього господарства;

подружжя не зустрічалося або не спілкувалося до укладення шлюбу;

подружжя не розмовляють мовою, зрозумілою одним одному;

кожен із подружжя не володіє інформацією про дані іншого з подружжя особистого характеру (дата та місце народження, місце проживання, освіта, місце роботи, фах, віросповідання, наявність близьких родичів, особливості побуту та уподобань).

Обґрунтування закону

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, згідно моніторингу міграційних процесів, зробленого СБУ за підсумками аналізу міграційної ситуації за 2018-2020 роки, встановлено, що все більше поширеним стає спосіб легалізації іноземців через укладення шлюбу.

Зокрема, у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку (країн походження нелегальних мігрантів) під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку із одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні.

Норми закону

Законом передбачено удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, а також посилення заходів протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.

Згідно з законом квота Кабміну для імміграції може бути встановлена для таких категорій іммігрантів:

1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, подружжя таких осіб, їх діти, які не досягли 18 років, у разі їх одночасного в'їзду та перебування на території України.

Законом також визначено, що масове прибуття в Україну іммігрантів - ситуація, за якої критична питома вага іммігрантів стосовно всього населення України перевищуватиме 10%.

Нагадаємо, в лютому Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік на рівні 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8488 осіб).