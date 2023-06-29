Шлюб - не завжди підстава для отримання громадянства України: Рада змінила закон про імміграцію

Верховна рада ухвалила зміни до закону про імміграцію. Документ визначає обставини, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України не є підставою для дозволу на імміграцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Згідно з документом (урядовий проект № 6516), факт перебування особи у шлюбі з громадянином України не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію за таких обставин:
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, згідно моніторингу міграційних процесів, зробленого СБУ за підсумками аналізу міграційної ситуації за 2018-2020 роки, встановлено, що все більше поширеним стає спосіб легалізації іноземців через укладення шлюбу.
Зокрема, у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку (країн походження нелегальних мігрантів) під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку із одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні.
Законом передбачено удосконалення механізмів надання дозволу на імміграцію, відмови в наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання, а також посилення заходів протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл.
Згідно з законом квота Кабміну для імміграції може бути встановлена для таких категорій іммігрантів:
Законом також визначено, що масове прибуття в Україну іммігрантів - ситуація, за якої критична питома вага іммігрантів стосовно всього населення України перевищуватиме 10%.
Нагадаємо, в лютому Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік на рівні 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8488 осіб).