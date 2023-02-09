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Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та на яких умовах готові прийняти у 2023 році

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 09:23
Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та на яких умовах готові прийняти у 2023 році Фото: уряд очікує 9,2 тисяч іммігрантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік. Планується прийняти 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8 488 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 7 лютого 2023 р. № 111-р.

Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:

  • діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 850 осіб,
  • висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 5000,
  • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження,
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 845,
  • особи, які раніше перебували в громадянстві України - 396,
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2055,
  • особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 0,
  • особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 57.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік на рівні 8 488 осіб.

За оцінкою НБУ, кількість українців, які перебувають за кордоном, у першому кварталі 2023 року становитиме 9 млн осіб.

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