Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та на яких умовах готові прийняти у 2023 році

Кабінет міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік. Планується прийняти 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8 488 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 7 лютого 2023 р. № 111-р.

Документом встановлені такі квоти на іммігрантів: діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України - 850 осіб,

висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України - 5000,

особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів - без обмеження,

особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - 845,

особи, які раніше перебували в громадянстві України - 396,

батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - 2055,

особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми - 0,

особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років - 57.