Брак - не всегда основание для получения гражданства Украины: Рада изменила закон об иммиграции

Согласно документу (правительственный проект № 6516) факт пребывания лица в браке с гражданином Украины не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию при следующих обстоятельствах:

один из супругов принял материальную компенсацию в обмен на выражение согласия на заключение брака, если это не обязательно при заключении брака за пределами Украины в соответствии с правом иностранного государства;

супруги не проживают совместно или не ведут совместное домашнее хозяйство;

супруги не встречались или не общались до заключения брака;

супруги не говорят на языке, понятном друг другу;

каждый из супругов не владеет информацией о данных другого из супругов личного характера (дата и место рождения, место жительства, образование, место работы, профессия, вероисповедание, наличие близких родственников, особенности быта и предпочтений).

Обоснование закона

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно мониторингу миграционных процессов, сделанному СБУ по итогам анализа миграционной ситуации за 2018-2020 годы, установлено, что все более распространенным становится способ легализации иностранцев через заключение брака.

В частности, в несколько раз увеличилось количество попыток переправки в Украину граждан Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака (стран происхождения нелегальных мигрантов) под предлогом объединения семьи в связи с женитьбой на гражданках Украины или иммигрантках, получивших право на постоянное проживание в Украине.

Нормы закона

Законом предусмотрено усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмена разрешения на иммиграцию и виды на постоянное проживание, а также усиление мер противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение.

Согласно закону, квота Кабмина для иммиграции может быть установлена для следующих категорий иммигрантов:

1) деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины, супруги таких лиц, их дети, не достигшие 18 лет, в случае их одновременного въезда и пребывания на территории Украины.

Законом также определено, что массовое прибытие в Украину иммигрантов - ситуация, при которой критический удельный вес иммигрантов по отношению ко всему населению Украины будет превышать 10%.

Напомним, в феврале Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год на уровне 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).