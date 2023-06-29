Брак - не всегда основание для получения гражданства Украины: Рада изменила закон об иммиграции

Верховная рада внесла изменения в закон об иммиграции. Документ определяет обстоятельства, при которых факт вступления в брак с гражданином Украины не является основанием для разрешения на иммиграцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Согласно документу (правительственный проект № 6516) факт пребывания лица в браке с гражданином Украины не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию при следующих обстоятельствах:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно мониторингу миграционных процессов, сделанному СБУ по итогам анализа миграционной ситуации за 2018-2020 годы, установлено, что все более распространенным становится способ легализации иностранцев через заключение брака.
В частности, в несколько раз увеличилось количество попыток переправки в Украину граждан Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака (стран происхождения нелегальных мигрантов) под предлогом объединения семьи в связи с женитьбой на гражданках Украины или иммигрантках, получивших право на постоянное проживание в Украине.
Законом предусмотрено усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмена разрешения на иммиграцию и виды на постоянное проживание, а также усиление мер противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение.
Согласно закону, квота Кабмина для иммиграции может быть установлена для следующих категорий иммигрантов:
Законом также определено, что массовое прибытие в Украину иммигрантов - ситуация, при которой критический удельный вес иммигрантов по отношению ко всему населению Украины будет превышать 10%.
Напомним, в феврале Кабинет министров установил квоты иммиграции на 2023 год на уровне 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).