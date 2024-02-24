Шлях до світу лежить через нарощування підтримки, - Куліба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що партнерам України потрібно нарощувати підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку Facebook Міністерства закордонних справ України.
Кулеба сказав, що війни в Україні не було б, якби з моменту визнання незалежності, країну прийняли б до ЄС та НАТО.
"Якби з самого початку незалежності Німеччина та Захід не дивилися б на Україну через призму Росії, й забрали б її в НАТО та ЄС, то цієї війни просто не було б", - заявив Кулеба.
Також міністр заявив, що якби світ почув Україну за рік до вторгнення та надав їй зброю, підтримку та реальні заходи стримування Росії, війни б не було.
"Якби за рік до вторгнення нас почули та надали б нам зброю і підтримку, і почали б реальними рішеннями стримувати Росію, то цієї б війни не було", - припустив Кулеба.
За словами Кулеби, якби після початку війни всі рішення про підтримку України були прийняті та реалізовані швидко, то сьогодні Україна вже звільнила б території і закінчила війну.
"Росія б не наважилася. Якби після початку війни всі рішення про підтримку України були швидко ухвалені та реалізовані, то ми б сьогодні були в Луганську та давали б прес-конференцію про єдину Європу від Лісабону до Луганська", - сказав Кулеба.
Закінчив Кулеба виступ, що шлях до світу лежить через нарощування підтримки.
"Я вдячний за підтримку, але ми маємо бути чесними: шлях до миру лежить через нарощування підтримки. Тільки перемігши Росію на полі бою, можна домовитися про сталий мир", - заявив Кулеба.
Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба сказав про допомогу США , що настав час перейти від сигналів до прийняття рішень.
Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав , що ЄС передасть Україні близько 170 тисяч снарядів до кінця березня.
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