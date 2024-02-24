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Кулеба про допомогу від США: час перейти від сигналів до ухвалення рішень

Нью-Йорк, Субота 24 лютого 2024 21:54
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Кулеба про допомогу від США: час перейти від сигналів до ухвалення рішень Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна чує сигнали від Демократичної та Республіканської партій США, що американська допомога буде розблокована. Але вже час американським законодавцям перейти до рішень.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На запитання журналістки, чи отримує України сигнали від США про можливість розблокування допомоги, Кулеба відповів ствердно. І додав, що таких сигналів багато і вони системні.

"Йдуть на всіх рівнях - і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до власне ухвалення рішень", - сказав він.

Міністр зазначив, що в рамках свого візиту в Нью-Йорк він говорив "декількома людьми", які впливають на процеси з ухваленням рішення про допомогу України в Конгресі США.

"Тому тут я багато говорю з колегами про снаряди, про зброю і про те, як пришвидшити ухвалення рішення Конгресом США", - додав Кулеба.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США вже кілька місяців не можуть схвалити нового фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект, який включає допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Але для того, щоб документ набув чинності, його має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється виносити на розгляд законопроект про допомогу Україні. Він хоче, щоб гроші для нашої країни були у прив'язці до питання безпеки кордонів.

Також нещодавно Палата представників пішла на канікули, що унеможливлює розгляд документа до 28 лютого.

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