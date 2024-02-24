ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путь к миру лежит через наращивание поддержки, - Кулеба

Киев, Суббота 24 февраля 2024 23:23
UA EN RU
Путь к миру лежит через наращивание поддержки, - Кулеба Фото: министр иностранніх дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что партнерам Украины нужно наращивать поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба сказал, что войны в Украине не было бы, если с момента признания независимости, страну приняли бы в ЕС и НАТО.

"Если бы с самого начала независимости Германия и Запад не смотрели на Украину через призму России, и забрали бы ее в НАТО и ЕС, то этой войны просто не было бы", - заявил Кулеба.

Также министр заявил, что если бы мир услышал Украину за год до вторжения и предоставил ей оружие, поддержку и реальные меры сдерживания России, войны бы не было.

"Если бы за год до вторжения нас услышали и предоставили бы нам оружие и поддержку, и начали бы реальными решениями сдерживать Россию, то этой войны не было бы. Россия бы не отважилась", - предположил Кулеба.

По словам Кулебы, если бы после начала войны все решения о поддержке Украины были приняты и реализованы быстро, то сегодня Украина уже бы освободила территории и закончила войну.

"Если бы после начала войны все решения о поддержке Украины были быстро приняты и реализованы, мы бы сегодня были в Луганске и давали бы пресс-конференцию о единой Европе от Лиссабона до Луганска", - сказал Кулеба.

Закончил Кулеба выступление, что путь к миру лежит через наращивание поддержки.

"Я благодарен за поддержку, но мы должны быть честными: путь к миру лежит через наращивание поддержки. Только победив Россию на поле боя, можно договориться об установившемся мире", - заявил Кулеба.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба сказал о помощи США, что пора перейти от сигналов к принятию решений.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что ЕС передаст Украине около 170 тысяч снарядов до конца марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров