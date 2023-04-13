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Розганяють хмари й підвищують оптимізм: Подоляк назвав основні потреби ЗСУ в озброєні

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Четвер 13 квітня 2023 18:15
Розганяють хмари й підвищують оптимізм: Подоляк назвав основні потреби ЗСУ в озброєні Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Замість того, щоб моделювати негативні сценарії розвитку війни, окремим людям варто зосередитись на потребах нашої країни. Ракети й винищувачі чудово підвищують оптимізм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"У страху великі очі. Деяким військовим експертам і футбольним коментаторам варто менше розмірковувати і моделювати негативні сценарії, а більше зосередитися на потребах України", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, саме ракети дальнього радіуса дії й літаки "чудово розганяють хмари і підвищують оптимізм прогнозу погоди".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у "злитих" документах США Пентагон описував чотири "дикі" й малоймовірні сценарії перебігу війни Росії проти України

Також, в одному з документів описується можливий сценарій з "патовою" ситуацією, коли жодна зі сторін у війні не зможе досягти вирішальної переваги. Водночас стверджується, що це є нібито "найбільш вірогідний сценарій".

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