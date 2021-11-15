Шла в наушниках: в Харькове девушка попала под трамвай и погибла от травм
В Харькове девушка переходила рельсы и попала под трамвай. Она получила тяжелые телесные повреждения, от которых умерла в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Академика Павлова.
"По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте. В результате наезда она получила телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
По данным местных СМИ, девушка была иностранной студенткой местного медицинского университета.
Напомним, ранее под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку. Она погибла на месте от полученных травм.