Шла в наушниках: в Харькове девушка попала под трамвай и погибла от травм

В Харькове девушка переходила рельсы и попала под трамвай. Она получила тяжелые телесные повреждения, от которых умерла в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Сообщается, что инцидент произошел на улице Академика Павлова.

"По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте. В результате наезда она получила телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, девушка была иностранной студенткой местного медицинского университета.