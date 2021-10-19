Возле Харькова девушка попала под поезд Львов - Бахмут

Под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку. Она погибла на месте от полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что поезд сообщением Львов - Бахмут сбил девушку на железнодорожном перегоне Люботин - Новая Бавария в поселке Песочин. "От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.