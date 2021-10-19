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Возле Харькова девушка попала под поезд Львов - Бахмут

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Харьков, Вторник 19 октября 2021 17:14
Возле Харькова девушка попала под поезд Львов - Бахмут Фото: поезд сбил насмерть девушку под Харьковом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Под Харьковом пассажирский поезд Львов - Бахмут сбил девушку. Она погибла на месте от полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что поезд сообщением Львов - Бахмут сбил девушку на железнодорожном перегоне Люботин - Новая Бавария в поселке Песочин.

"От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте. Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области комбайн выехал на железнодорожные пути и в него врезался поезд Бахмут - Львов, в результате он задержался в пути более чем на два часа.

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Харьков
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