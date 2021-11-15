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Йшла в навушниках: у Харкові дівчина потрапила під трамвай і загинула від травм

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Харків, Понеділок 15 листопада 2021 18:51
Йшла в навушниках: у Харкові дівчина потрапила під трамвай і загинула від травм Фото: місце смертельної ДТП (hk.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

У Харкові дівчина переходила рейки і потрапила під трамвай. Вона отримала важкі тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Академіка Павлова.

"За попередніми даними, дівчина в навушниках переходила через трамвайні рейки в невстановленому для цього місці. В результаті наїзду вона отримала тілесні ушкодження, від яких померла в медзакладі", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними місцевих ЗМІ, дівчина була іноземною студенткою місцевого медичного університету.

Нагадаємо, раніше під Харковом пасажирський потяг Львів - Бахмут збив дівчину. Вона загинула на місці від отриманих травм.

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