Шквалы и грозы: Украину накроет ливень

Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Завтра будет ливень и штормовой ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Спасатели посоветовали, как действовать во время шквалов и гроз :
Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 10-11 июня.
Отметим, на этой неделе Харьков и Херсон накрыл мощный ливень.
Кроме того, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.