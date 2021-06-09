Шквали та грози: Україну накриє злива

Штормове попередження оголошено у всіх областях України. Завтра буде злива та штормовий вітер.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Завтра вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Рятувальники порадили, як діяти під час шквалів та гроз :
Нагадаємо, погода в Україні принесе похолодання. Деяке зниження температури очікується в четвер - п'ятницю, 10-11 червня.
Зазначимо, на цьому тижні Харків та Херсон накрила потужна злива.
Крім того, в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.