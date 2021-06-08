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Затопило улицы и дома: Харьков и Херсон накрыл мощный ливень

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Херсон, Вторник 08 июня 2021 12:51
Затопило улицы и дома: Харьков и Херсон накрыл мощный ливень Фото: Харьков накрыл ливень (фото depo.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине значительно ухудшилась погода, некоторые города, в частности Харьков и Херсон, затопило водой. Вода переливается через бордюры на дорогах.

Что происходит в городах, в материале РБК-Украина.

Херсон

В городе из-за сильного ливня затопило улицы. А ливневая канализация не справилась с большим количеством воды. На улицах образовались значительные пробки.

Сейчас ситуация начинает улучшаться, уровень воды уменьшается.

Харьков

Ливень с градом подтопил улицы Харькова. В частности, на Холодной Горе, Павловом Поле, на улице Шевченко, в районе Южного вокзала.

Фото: Харьков накрыл ливень (фото depo.ua)

Кроме того, жильцы дома на улице Тринклера, 7, пожаловались, что подтопило даже подъезд. В целом подтопления разного уровня наблюдаются в большинстве районов города.

Сообщается, что в городе образовались значительные пробки на дорогах из-за сильного ливня.

Отметим, что на этой неделе дожди во всех областях Украины.

Напомним, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.

Отметим, синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Синоптики предупредили, что Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.

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