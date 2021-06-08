Затопило улицы и дома: Харьков и Херсон накрыл мощный ливень
В Украине значительно ухудшилась погода, некоторые города, в частности Харьков и Херсон, затопило водой. Вода переливается через бордюры на дорогах.
Что происходит в городах, в материале РБК-Украина.
Херсон
В городе из-за сильного ливня затопило улицы. А ливневая канализация не справилась с большим количеством воды. На улицах образовались значительные пробки.
Сейчас ситуация начинает улучшаться, уровень воды уменьшается.
Харьков
Ливень с градом подтопил улицы Харькова. В частности, на Холодной Горе, Павловом Поле, на улице Шевченко, в районе Южного вокзала.
Кроме того, жильцы дома на улице Тринклера, 7, пожаловались, что подтопило даже подъезд. В целом подтопления разного уровня наблюдаются в большинстве районов города.
Сообщается, что в городе образовались значительные пробки на дорогах из-за сильного ливня.
Отметим, что на этой неделе дожди во всех областях Украины.
Напомним, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.
Отметим, синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Синоптики предупредили, что Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.