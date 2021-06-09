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Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

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Среда 09 июня 2021 08:56
Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине сегодня объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.

В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.

Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

Напомним, что сегодня ожидаются осадки по всей территории страны. В большинстве областей дождь начнется днем, а вот в восточных - продлится еще и ночью. В то же время, температура воздуха будет высокой.

Ранее сообщалось, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

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