Град и сильный ветер: по всей Украине объявили штормовое предупреждение

В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.

В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.