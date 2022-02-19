Шквалы, дожди и местами мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 февраля почти по всей территории Украины погода будет дождливой и со шквалами. При этом температура воздуха днем местами достигнет до +11 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине дожди, а местами с мокрым снегом ожидаются в западных, северных областях, местами в центре страны и вечером может достичь Харьковской области. На остальных территориях - без осадков.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра днем покажут +6 +8 градусов, ночью -1 +1.
Напомним, синоптики предупредили о сильном ветре 19 февраля в Украине.
Также РБК-Украина писало, что на эти выходные в Украине будет потепление.