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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 13:54
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о сильном ветре 19 февраля в Украине. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 19 февраля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на эти выходные в Украине будет потепление. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.

Кроме того, в субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с.

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