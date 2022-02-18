В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Синоптики предупредили о сильном ветре 19 февраля в Украине. Объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Киеве и области 19 февраля утром и днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, на эти выходные в Украине будет потепление. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +11.
Кроме того, в субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с.