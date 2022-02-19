Шквали, дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 лютого майже по всій території України погода буде дощовою та зі шквалами. При цьому температура повітря вдень місцями сягне до +11 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні дощі, а місцями з мокрим снігом очікуються в західних, північних областях, місцями у центрі країни та ввечері може досягнути Харківської області. На решті територій - без опадів.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8 градусів, вночі -1 +1.
Нагадаємо, синоптики попередили про сильний вітер 19 лютого в Україні.
Також РБК-Україна писало, що на ці вихідні в Україні буде потепління.