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Шквальный ветер и туман: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Украина, Вторник 29 декабря 2020 09:30
Шквальный ветер и туман: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане в большинстве областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня ночью и утром в южных, центральных и северных областях будет наблюдаться туман. Видимость при нем будет составлять 200-500 м. Кроме того, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Напомним, 29 декабря в нескольких западных, центральных и северных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать +8 +15 градусов в новогоднюю ночь.

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