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Дожди в 9 областях и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 29 декабря 2020 08:00
Дожди в 9 областях и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 декабря, в нескольких западных, центральных и северных областях будет идти дождь. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет идти дождь. На всей остальной территории Украины будет без осадков, но пасмурно.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13 тепла, а ночью она будет от +2 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от 0 до +9, а ночью от -3 до +4.

В восточных регионах температура воздуха составит от -1 до +6, а ночью она будет в пределах -4 -2.

Дожди в 9 областях и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Киев и область сегодня накроют дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +9, а ночью от 0 до +4.

Дожди в 9 областях и до +13 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 29 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о сильных ветрах до 30 м/с.

Также сообщалось, что в Украине на Новый год и Рождество погода будет аномально теплой и с дождями. Столбики термометров будут достигать + 8 ... + 15 градусов в новогоднюю ночь.

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