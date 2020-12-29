Шквальний вітер та туман: синоптики попередили про погіршення погоди

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 29 грудня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про шквальний вітер та туман у більшості областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні вночі та вранці у південних, центральних та північних областях спостерігатиметься туман. Видимість при ньому буде становити 200-500 м. Крім того, у Карпатах очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, 29 грудня у декількох західних, центральних та північних областях буде йти дощ. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -1 до +13 тепла, однак вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки.

Також повідомлялося, що в Україні на Новий рік і Різдво погода буде аномально теплою і з дощами. Стовпчики термометрів сягатимуть +8 +15 градусів в новорічну ніч.