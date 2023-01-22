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Шквальний вітер і туман: де в Україні завтра очікувати негоди

Фото: погода в Україні 23 січня буде місцями туманною та з сильним вітром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 23 січня вдень переважно буде з плюсовою температурою. Але в Карпатах попереджають про туман, а у Приазов'ї місцями буде шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів. В Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень в західних областях від 0 +5 градусів тепла, вдень на Закарпатті +7 +12. На решті території від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, у східних областях вночі -1 -6 морозу.

Погода в Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -2, а вдень від 0 до +2.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозують невеликі опади.

Додамо, що в Києві та області до кінця доби прогнозують сильний туман.

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