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Шквальный ветер и туман: где в Украине завтра ждать непогоды

Фото: погода в Украине 23 января будет местами туманная и с сильным ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 23 января днем преимущественно будет с плюсовой температурой. Но в Карпатах предупреждают о тумане, а в Приазовье местами будет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях от 0 +5 градусов тепла, днем в Закарпатье +7 +12. На остальной территории от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, в восточных областях ночью -1 -6 мороза.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -2, а днем от 0 до +2.

Напомним, сегодня в Украине синоптики прогнозируют небольшие осадки.

Добавим, что в Киеве и области до конца суток прогнозируется сильный туман.

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