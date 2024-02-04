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Шквали і місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 04 лютого 2024 07:00
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Шквали і місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 4 лютого, буде вітряною. Місцями також очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на півночі, заході, у центральних та частині східних областей можливі дощі, на сході прогнозується місцями налипання мокрого снігу.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. У більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

  • на півночі: вдень +1 +6, вночі від +1 до +4 градусів;
  • на сході: вдень +3 +9, а вночі від 0 до +3 градусів;
  • на заході: вдень +5 +8 градусів, вночі +2 +6 градусів;
  • на півдні: вдень +8 +10, а вночі +3 +6 градусів;
  • у центрі: вдень +5 +7, а вночі від +1 до +5 градусів.

Шквали і місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються опади у вигляді дощу. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +5 градусів, а вночі +2 +4 градуси.

Шквали і місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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