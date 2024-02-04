Шквалы и местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 4 февраля, будет ветреной. Местами также ожидаются осадки в виде дождя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня днем на севере, западе, в центральных и части восточных областей возможны дожди, на востоке прогнозируется местами налипание мокрого снега.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. В большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Украине будет:
- на севере: днем +1 +6, ночью от +1 до +4 градусов;
- на востоке: днем +3 +9, а ночью от 0 до +3 градусов;
- на западе: днем +5 +8 градусов, ночью +2 +6 градусов;
- на юге: днем +8 +10, а ночью +3 +6 градусов;
- в центре: днем +5 +7, а ночью от +1 до +5 градусов.
Погода в Киеве
В столице облачно с прояснениями, прогнозируются осадки в виде дождя. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут около +5 градусов, а ночью +2 +4 градуса.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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