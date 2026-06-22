Шквали, град і грози вже близько: яким областям готуватись до негоди

Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності для кількох регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Грози у західних і північних областях прогнозуються найближчої години з утриманням до кінця доби 22 червня.
23 червня вдень негода охопить значно більшу територію - грози очікуються в південній частині країни, більшості західних та центральних областей.
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Синоптики попереджають про три небезпечні явища:
Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про погоду в Україні 22 червня. Сьогодні в більшості регіонів очікується до +31, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Синоптики також оприлюднили прогноз погоди на тиждень. Згідно з ним, до кінця червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоч на заході в п'ятницю можливе потепління до +33.