UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Шквали, град і грози вже близько: яким областям готуватись до негоди

14:58 22.06.2026 Пн
1 хв
В деяких регіонах оголосили перший рівень небезпечності
aimg Олена Чупровська
Фото: Укргідрометцентр попередив про грози і шквали у кількох областях України (Getty Images)

Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності для кількох регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли і де чекати негоду

Грози у західних і північних областях прогнозуються найближчої години з утриманням до кінця доби 22 червня.

23 червня вдень негода охопить значно більшу територію - грози очікуються в південній частині країни, більшості західних та центральних областей.

Читайте також: У Франції запровадили "сухий закон" через погоду

Синоптики попереджають про три небезпечні явища:

  • грози;
  • град в окремих районах;
  • шквальний вітер 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про погоду в Україні 22 червня. Сьогодні в більшості регіонів очікується до +31, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Синоптики також оприлюднили прогноз погоди на тиждень. Згідно з ним, до кінця червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоч на заході в п'ятницю можливе потепління до +33.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніПогода в Києві