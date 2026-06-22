Шквалы, град и грозы уже близко: каким областям готовиться к непогоде

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о погоде в Украине 22 июня. Сегодня в большинстве регионов ожидается до +31, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики также обнародовали прогноз погоды на неделю. Согласно ему, до конца июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя на западе в пятницу возможно потепление до +33.