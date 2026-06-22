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Шквалы, град и грозы уже близко: каким областям готовиться к непогоде

14:58 22.06.2026 Пн
1 мин
В некоторых регионах объявили первый уровень опасности
aimg Елена Чупровская
Фото: Укргидрометцентр предупредил о грозах и шквалах в нескольких областях Украины (Getty Images)

Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности для нескольких регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда и где ожидать непогоды

Грозы в западных и северных областях прогнозируются в ближайший час и сохранятся до конца суток 22 июня.

23 июня днем непогода охватит значительно большую территорию - грозы ожидаются в южной части страны, в большинстве западных и центральных областей.

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Синоптики предупреждают о трех опасных явлениях:

  • грозы;
  • град в отдельных районах;
  • шквальный ветер 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о погоде в Украине 22 июня. Сегодня в большинстве регионов ожидается до +31, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики также обнародовали прогноз погоды на неделю. Согласно ему, до конца июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя на западе в пятницу возможно потепление до +33.

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