Школярів в окупації закликають писати доноси на тих, хто проти Росії, - ЦНС

"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків... Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - йдеться у повідомленні.

Як пише ЦНС, все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Після отримання доносів, всі ці листи шкільна адміністрація зобов'язана передавати до Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Водночас школи в окупації і без доносів формують списки нелояльних дітей, які потім передають в управління окупаційних адміністрацій.