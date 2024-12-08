Школярів в окупації закликають писати доноси на тих, хто проти Росії, - ЦНС

Школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Учнів закликають повідомляти про "нелояльних" до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків... Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів", - йдеться у повідомленні.
Як пише ЦНС, все це відбувається під гаслами "боротьба з екстремізмом". Після отримання доносів, всі ці листи шкільна адміністрація зобов'язана передавати до Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Водночас школи в окупації і без доносів формують списки нелояльних дітей, які потім передають в управління окупаційних адміністрацій.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що вчителів-колаборантів з окупованої частини Херсонської області відправляють до Москви. За даними ЦНС, там їх навчають виявляти проукраїнських дітей.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що окупанти в Луганській області готують неповнолітніх до участі у війні проти України. Зокрема, там провели конкурс серед дітей на кращий "козацький" кадетський корпус.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.