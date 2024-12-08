В Луганській області окупанти готують дітей воювати проти України, - ЦНС

На тимчасово підконтрольній російським загарбникам території Луганської області представники окупаційних "адміністрацій" провели конкурс серед дітей на кращий "козацький" кадетський корпус. Неповнолітніх готують до участі у війні проти України у лавах ворожої армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Зазначається, що головною умовою перемоги у даному конкурсі було вміння управляти безпілотниками.

"За словами "вихователів", саме керування дронами, а також кращі результати у змагання строю та пісні показали, що діти продовжують вікові козацькі традиції", - передали в Центрі.

Також організатори даного "змагання" розповіли дітям, що "такі таланти демонструють готовність юнаків та дівчат у будь-яку мить стати у стрій армії Кремля".

Зрештою у даному конкурсі перемогу присудили вихованцям фейкового Луганського "казачого кадетського корпусу".

"Спотворювати історичну правду, промивати мізки - це традиція Кремля, яка злочинно вкорінюється на усіх територіях, куди ступають окупанти. Тема козацтва для пропагандистів особливо спотворена. І її використовують у школах чи не найбільше", - зауважили в ЦНС.