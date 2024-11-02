РФ везе вчителів з окупованої Херсонської області до Москви: у ЦНС дізнались, навіщо

Вчителів-колаборантів з окупованої частини Херсонської області почали відправляти до Москви. Там їх навчають виявляти проукраїнських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, на території тимчасово окупованої Херсонської області ворог розпочав пілотний проєкт по вишколу так званих вчителів-наставників. Для цього росіяни відправляють "педагогів" групами до Москви, де вони кілька тижнів проходять курси.

На цей раз відповідну спеціальність отримали вчителі-колаборанти із Чаплинської середньої школи №1.

"Серед ключових навиків для "наставників" є здатність виявляти "неблагонадійних" школярів, тобто тих, хто має проукраїнські позиції. А також прогресивна робота у напрямку асиміляції українських дітей", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що практика проведення семінарів у школах в окупації щодо виявлення дітей, які потенційно підтримують Україну, не нова. Зокрема, впродовж літа місцеві вчителі з цією метою проходили обов'язкові тренінги.