Школьников в оккупации призывают писать доносы на противников России, - ЦНС

"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассников, либо даже родителей... Детей агитируют доносить во время лекций представителей репрессивных органов", - говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". После получения доносов все эти письма школьная администрация обязана передавать в Федеральную службы безопасности (ФСБ).

В то же время, школы в оккупации и без доносов формируют списки нелояльных детей, которые затем передают в управление оккупационных администраций.