Школьники в Киеве будут во время каникул платить за проезд, но дешевле

С 1 июля до 31 августа проезд для школьников в Киевском метро будет платным. В то же время по проездному будет действовать скидка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что за проездным школьникам в течение лета будет действовать скидка 75%. Приобрести проездной билет со скидкой можно через:

приложение "Киев Цифровой";

терминал самообслуживания.

В частности, ученический можно пополнить в приложении EasyPay, на сайте КП ГИОЦ или же в кассах метро на станциях:

"Выдубичи 1";

"Почайная 1";

"Вокзальная", в приложении EasyPay и на сайте КП ГИОЦ.

"Также с 1 июля до 31 августа за проезд в городском общественном транспорте, в том числе и в метрополитене на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города", - добавляет КП "Киевский метрополитен".

Следует добавить, что вчера стало известно, что для школьников также станет временно платным проезд в общественном транспорте.