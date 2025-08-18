ua en ru
Школьникам и студентам предлагают работу с зарплатой до 27 тысяч: какие есть вакансии

Понедельник 18 августа 2025 06:40
Школьникам и студентам предлагают работу с зарплатой до 27 тысяч: какие есть вакансии Фото: Работа для несовершеннолетних (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в 2025 году работодатели значительно активнее открывают вакансии для кандидатов в возрасте до 18 лет. В июле количество предложений для этой категории кандидатов было на 55% больше, чем в прошлом году, а медианная зарплата выросла на 16%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Где больше всего вакансий

Рекордный рост количества вакансий зафиксирован в производстве: количество объявлений для упаковщиков увеличилось почти в 10 раз по сравнению с июлем 2024 года.

В строительстве активно ищут разнорабочих - количество вакансий выросло на 106%. В сфере логистики и доставки больше всего нужны грузчики (+68%), в торговле - продавцы (+57%) и продавцы-консультанты (+53%).

Увеличилось количество вакансий и в гостинично-ресторанной сфере. Для кандидатов до 18 лет спрос вырос на позиции баристы (+39%) и официантов (+20%).

Какие зарплаты предлагают

Вместе с количеством вакансий в основном выросли и зарплаты. В частности, медианная оплата разнорабочих в строительстве поднялась на 37% и достигла 24 000 гривен. В сфере логистики заработные платы выросли на 12%: водители получают в среднем 27 500 гривен, курьеры - 20 000 гривен, грузчики - 17 500 гривен. Баристы могут рассчитывать на 16 500 гривен, а официанты - на 17 500 гривен (+8-10%).

В то же время зарплата продавцов осталась почти на уровне прошлого года - около 21 750 гривен.

Напомним, в Украине подростки могут официально работать уже с 14 лет, но только при определенных условиях. Для них предусмотрено сокращенное рабочее время, медосмотры, письменный трудовой договор и дополнительные гарантии. В то же время запрещено привлекать детей к ночным сменам и опасным работам.

Ранее РБК-Украина писало, как подростки могут найти свою первую работу летом и что должны учесть родители. Эксперт по финансовому мышлению Лена Шепель рассказала, какие варианты подработки доступны молодежи, как выбрать работу по интересам, накапливать деньги и избегать выгорания. Также она дала советы родителям, как поддержать детей в стремлении зарабатывать, и напомнила о законодательных ограничениях для официального трудоустройства несовершеннолетних.

