Школьникам и студентам предлагают работу с зарплатой до 27 тысяч: какие есть вакансии

В Украине в 2025 году работодатели значительно активнее открывают вакансии для кандидатов в возрасте до 18 лет. В июле количество предложений для этой категории кандидатов было на 55% больше, чем в прошлом году, а медианная зарплата выросла на 16%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Где больше всего вакансий

Рекордный рост количества вакансий зафиксирован в производстве: количество объявлений для упаковщиков увеличилось почти в 10 раз по сравнению с июлем 2024 года.

В строительстве активно ищут разнорабочих - количество вакансий выросло на 106%. В сфере логистики и доставки больше всего нужны грузчики (+68%), в торговле - продавцы (+57%) и продавцы-консультанты (+53%).

Увеличилось количество вакансий и в гостинично-ресторанной сфере. Для кандидатов до 18 лет спрос вырос на позиции баристы (+39%) и официантов (+20%).

Какие зарплаты предлагают

Вместе с количеством вакансий в основном выросли и зарплаты. В частности, медианная оплата разнорабочих в строительстве поднялась на 37% и достигла 24 000 гривен. В сфере логистики заработные платы выросли на 12%: водители получают в среднем 27 500 гривен, курьеры - 20 000 гривен, грузчики - 17 500 гривен. Баристы могут рассчитывать на 16 500 гривен, а официанты - на 17 500 гривен (+8-10%).

В то же время зарплата продавцов осталась почти на уровне прошлого года - около 21 750 гривен.